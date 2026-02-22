啟德海灣2期部署短期推出 嘉華冀預算案推利好樓市措施

啟德海灣由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展，嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，踏入馬年，樓市氣氛明顯回暖，隨著經濟穩步向好，減息周期展開，準買家及投資者看好啟德區的發展潛力，啟德海灣第1期自去年11月首推第2C座，成績理想，持續錄得成交。

啟德海灣今年累售87伙

踏入2026年不足兩個月內，項目已售出87伙，平均成交呎價逾20,600元。啟德海灣至今累售742伙，套現逾60億元。

尹氏續指，期望本周財政司司長公布的《財政預算案》，會推出利好樓市的措施，為香港經濟及樓市帶來好消息，亦將與合作伙伴密切留意市場走勢，部署短期推出啟德海灣第2期，以回應市場需求。

另外，該盤今日舉行新春團拜，出席人士包括尹紫薇、會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠，以及中國海外地產助理總監何家宜等一眾合作伙伴親臨啟德海灣，並主禮切金豬儀式，和一眾代理朋友拜年賀福，共慶新禧。在新一年祝賀各位馬年吉祥、萬事如意，心想事成！踏入馬年，祝願樓市繼續暢旺，如駿馬奔騰，馬馳千里創高峰！

