Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤銷情穩 兩日沽約17伙 雅盈峰限量加推招標 柏蔚森柏景峰連錄成交

新盤速遞
更新時間：11:49 2026-02-19 HKT
發佈時間：11:49 2026-02-19 HKT

馬年初至，市面喜氣歡騰，新盤市場假期首兩日共錄逾17宗成交，最矚目為中環雅盈峰連沽10伙，套現逾2.5億，隨即加推7伙招標發售；而啟德柏蔚森一個2房戶以每呎2.17萬成交；另外，油塘柏景峰再添成交，呎價約1.76萬沽出1房戶。

由盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，於大年初一以招標方式沽出10伙，套現逾2.5億。該批單位成交價介乎1827.84萬至5101.5萬，呎價約34300至47500元。

雅盈峰大年初一招標售10戶

上述成交中有8伙來自項目的PRIME COLLECTION，分別為9樓A至D室及10樓A至D室，面積介乎511至635方呎，屬2房至2房套間隔，成交價介乎1827.84萬至2263.775萬，呎價約34300至36470元；其中，10樓A室，面積635方呎，以2263.775萬成交，呎價35650元。

另外2伙則來自CENTRUM COLLECTION，分別為15樓A及B室，面積1029及1074方呎，屬3房1套及3房雙套房連化妝間及工作間間隔，成交價分別為4424.7萬至5101.5萬，呎價約43000至47500元；而15樓B室，面積1074方呎，以5101.5萬成交，呎價約47500元。該盤項目開售短短一個月內累售32伙，合共套現逾11.71億。

雅盈峰隨即上載新一張銷售安排，將於年初五（21日）以招標形式推售7伙，位於6樓A室，以及7樓全層A至F室，面積介乎380至635方呎，屬1房至2房套間隔。

柏蔚森II兩房戶858.5萬成交

亦有不少新盤餘貨連錄成交，新世界及遠東合作發展的啟德柏蔚森II於昨最新售出2座17樓C室，面積395方呎，2房間隔，以858.5萬成交，呎價21734元。另外，據市場消息指，恒基旗下紅磡必嘉坊．曦匯亦錄有新成交，售出7樓B室。

信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰亦售出3座26樓C5室，面積299方呎，1房間隔，單位最新以526.68萬售出，呎價約17615元。

101 KINGS ROAD每呎2.77萬沽

宏安旗下北角新盤101 KINGS ROAD銷情持續，售出8樓D室，面積440方呎，2房間隔，成交價1220.1萬，呎價約27730元。

由中國海外旗下啟德維港．雙鑽亦於大年初一售出3伙，成交價由614.1萬至645.1萬，呎價20402至21151元。


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
16小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
9小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
20小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
3小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
14小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
6小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
17小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
16小時前