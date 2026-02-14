Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界上半年推3盤涉約660伙

新世界營業及市務部總監何家欣表示，集團去年售樓成績理想，累售逾2,200伙，連車位吸金逾348億元，創五年新高記錄。今年上半年將三盤齊發，包括九龍塘滶蘊，提供約100伙，主打3、4房及特色豪宅。另外尖沙咀全新型格地標項目，提供約60伙，由項目步行僅需約4分鐘即達高鐵香港西九龍站。

至於大圍站上柏傲莊III，將以現樓形式發售，壓軸一期面向城門河景單位比例更多，屬整個項目最前端及最優越期數，提供約500伙。三盤共涉及約660伙。

為慶祝馬年將至，該公司今日於 K11 MUSEA的Nature Discovery Park 舉辦迎新春活動，與指定人士及其摯友親朋歡聚一堂，共度喜悅時光，為新一年揭開喜氣洋溢序幕，活動成功吸引近百人到場，氣氛熱鬧。

活動融合傳統文化與趣味體驗，包括小童獅隊賀歲表演、專業書法家即席揮毫送上好意頭、專屬手繪肖像創作，以及節日創意手作工作坊。小朋友亦可即場體驗彈奏豎琴及舞獅，在藝術與文化氛圍中感受濃厚的新春氣息，場面溫馨熱鬧。

另外，指定人士於2026年6月30日或之前成功購買新世界旗下指定單位，更有機會獲得指定酒店住宿或餐飲禮遇，總值高達8萬元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

