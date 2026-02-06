Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍城文曜錄業主添食 斥1902萬元購3房2套

新盤速遞
建灝旗下九龍城文曜再添新成交，該公司投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜15樓C室，面積904方呎，屬3房2套連儲物室間隔，買家選擇90天即供付款方法，以1,902.37萬元購入，呎價約21,044元；另外買家亦斥250萬元購入1個車位，總成交價為2,152.37萬元。

買家為項目現有業主，早前已於項目購入一個2房戶自住，對項目的生活配套及設施感到非常滿意，鑑於樓市近期逐步回暖，買家遂決定再次入市，增購一個3房單位，升級換樓自用。

鄭智荣續指，本港樓市市況持續向好，加上利率低企，近期市場交投向升。文曜本年至今已售出10伙，總成交金額近1.8億元，項目現時僅餘22伙可供選購。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

