DEEP WATER SOUTH上樓書涉154伙 農曆年後招標

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH於今日正式上載項目6B期GRANDE BLANC樓書，涉154伙，主打3房或以上大宅，面積837至2,642方呎，另設特色單位。預計農曆新年假後開放示範單位及展開招標。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目自推出後備受市場追捧，連錄逾4,000宗查詢，其中項目6B期GRANDE BLANC備受市場期待，決定於今日上載項目6B期樓書。

黃光耀指，6B期全數主打3房及4房大宅，涉154伙，面積837方呎至2,642方呎。標準單位方面，3房1套連工作間套設60伙，佔全盤約39%；3房1套連儲物室套房間隔，設30伙，佔19.5%；4房2套連儲物室及工作間套間隔，以及4房2套連工作間套間隔均設29伙，分別佔約19%。項目另外設有5伙平台特色戶，以及全盤僅1伙的4房3套連娛樂室及工作間套房的天際特色單位。

黃光耀表示，項目自推出後備受市場追捧，連錄逾4,000宗查詢，其中項目6B期GRANDE BLANC備受市場期待。

黃光耀續指，目前查詢客源分布方面，港島客佔約6成，2成來自九龍，1成為新界區客。而自用客佔6成，4成為投資客。另外內地客及新香港人準買家佔整體約4成。預計於農曆新年後開放示範單位及招標，並且有信心打破港島南岸呎價紀錄。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，項目部分單位可享深水灣及壽臣山景觀，另外部分單位則可外望南朗山及項目南法度假式會所景緻。

另外，項目亦聯同品牌家具推出置業禮遇。Kitchen Infinity執行董事黃斯淳指，項目買家入伙後1年內購買系列品牌家具，可享7折優惠。