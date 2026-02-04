ONE STANLEY加推4伙大宅招標

建灝旗下赤柱臨海超級豪宅ONE STANLEY銷情持續暢旺，今日上載全新銷售安排，推出天際複式大宅、複式大宅以及2幢洋房招標，戶型多元化，適合不同買家需要。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自踏入2026年後，錄得大量客人參觀，並且錄得多宗成交，鑑於市場反應熱烈，決定加推2幢洋房及2個分層特色大宅，並於3月5日(周四)起招標。

其中2號洋房，面積4,732方呎，屬4房4套連書房套、工人房、工作間、儲物房、家庭廳、前後花園、天台及私人泳池間隔，天台面積1,057方呎，前後花園面積1,608方呎，花園內設有私人泳池，可外望海景，亦可舉辦池畔派對。洋房設有私人升降機直達每一樓層，1樓寢區及2樓主人套房樓層均向海，可享優美海景。

而11號洋房，面積為3,336方呎，屬4房4套連書房套、工人套、工作間、儲物房、前後花園及天台，花園面積達680方呎，天台面積737方呎。此外，是次推出分層特色大宅，則分佈在3座及9座。當中3座1及2樓B室，屬4房2套連工人套及儲物房間隔，面積1,910方呎。

值得留意，位處9座2樓及3樓C室為全新打造天際複式大宅連傢俬示範單位，面積2,566方呎，屬4房4套連儲物房、私人升降機大堂、庭院及天台間隔，天台面積1,089方呎，可盡覽南海無敵美景。

鄭智荣又指，ONE STANLEY推售至今累售35伙，總成交金額達37.8億元；鑑於香港的利率正處於低位，而傳統南區優質住宅項目供應短缺，優質豪宅項目升值潛力可期，相信農曆新年後，市場氣氛將繼續向好，各路資金將加快入市，有信心項目將於短期再錄得成交。

