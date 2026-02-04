雅盈峰累沽7戶套現逾3.2億 計劃推全層招標
發佈時間：17:24 2026-02-04 HKT
盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰推出後銷情不俗，兩星期內累售7伙逾千方呎大宅，合共套現逾3.2億元。發展商表示，於昨晚以招標形式加推兩伙3房1套連梗廚大宅，未來亦計劃以全層形式推出招標。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目推出至今兩星期售出7伙大宅，合共套現逾3.2億元。項目於昨晚上載新一份銷售安排，於周六（7日）起以招標形式推售2伙中層3伙1套連梗廚大宅。
陳惠慈續指，項目現時錄有不少大手客查詢，其中有一半為本地客，另一半為內地客及新香港人。另外亦有不少大手客打算購入項目全層，因此未來亦將計劃以全層形式推售。
至於對後市看法，陳惠慈稱上月整體豪宅銷情不俗，售出26伙套現逾50億，反映現時豪宅需求高，隨著現時資金流入豪宅市場，預計豪宅市場全年有約8%至10%升幅。
另外，項目亦與品牌家電合作。Kitchen Infinity創辦人兼行政總裁黃劉沛心表示，項目3房及以上單位均配備品牌廚房設備及廚櫃，價值逾100萬元。
