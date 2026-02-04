上水雲向最快農曆新年後開價 園林會所佔地2.8萬呎

永泰發展的粉錦公路663號新盤雲向，今日（4日）率先曝光項目會所設計，明日將介紹項目特色戶優勢，最快農曆新年後開價，計劃為新盤向隅客推出特別安排。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，雲向將按照項目自身推盤步伐，於新年前持續軟銷，最快農曆新年後開價。特別留意到市場上有一定的向隅客，計劃為新盤向隅客推出特別安排。此外，項目亦累積收到逾2,000宗查詢，除新界及九龍區準買家外，當中更不乏內地客，佔整體查詢逾2至3成。

楊聰永預告明日介紹特色戶優勢，項目僅設有4伙頂層特色戶，可享開揚高爾夫球景，有意以招標形式推售。另外，該盤園林會所CLOUD RETREAT，會所連園林面積逾2.8萬方呎，

市況方面，近期一手市場持續活躍，相信小陽春已開始，市場亦呈現「有價有量」趨勢，相信農曆新年後一手會持續量價向好，預計今年樓價有5%至8%升幅。

永泰銷售及市務總監周雅詩指出，雲向會所目標將高爾夫球場景及綠意引入項目及會所，內種植逾百種植物，讓住戶可前佔北都發展優勢，同時隨時隨地享受度假式寫意生活。

RRIA創辦人及董事陳樂文說，雲向住客園林會所CLOUD RETREAT照顧各年齡層的用家，提供健身室、特設多個戶外空間讓用戶可享受日光浴，親近大自然。