上水雲向最快農曆新年後開價 園林會所佔地2.8萬呎
更新時間：17:19 2026-02-04 HKT
發佈時間：17:19 2026-02-04 HKT
發佈時間：17:19 2026-02-04 HKT
永泰發展的粉錦公路663號新盤雲向，今日（4日）率先曝光項目會所設計，明日將介紹項目特色戶優勢，最快農曆新年後開價，計劃為新盤向隅客推出特別安排。
永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，雲向將按照項目自身推盤步伐，於新年前持續軟銷，最快農曆新年後開價。特別留意到市場上有一定的向隅客，計劃為新盤向隅客推出特別安排。此外，項目亦累積收到逾2,000宗查詢，除新界及九龍區準買家外，當中更不乏內地客，佔整體查詢逾2至3成。
楊聰永預告明日介紹特色戶優勢，項目僅設有4伙頂層特色戶，可享開揚高爾夫球景，有意以招標形式推售。另外，該盤園林會所CLOUD RETREAT，會所連園林面積逾2.8萬方呎，
市況方面，近期一手市場持續活躍，相信小陽春已開始，市場亦呈現「有價有量」趨勢，相信農曆新年後一手會持續量價向好，預計今年樓價有5%至8%升幅。
永泰銷售及市務總監周雅詩指出，雲向會所目標將高爾夫球場景及綠意引入項目及會所，內種植逾百種植物，讓住戶可前佔北都發展優勢，同時隨時隨地享受度假式寫意生活。
RRIA創辦人及董事陳樂文說，雲向住客園林會所CLOUD RETREAT照顧各年齡層的用家，提供健身室、特設多個戶外空間讓用戶可享受日光浴，親近大自然。
|雲向 (CLOUD VIEW) 基本資料
|地址
|上水粉錦公路663號
|座數
|1座
|單位數目
|765伙
|戶型
|開放式至3房
|實用面積
|196至868平方呎
|預計關鍵日期
|2027年3月31日
|示範單位地址
|待公布
|發展商
|永泰地產
最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
9小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT