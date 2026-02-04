Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽．海四房大宅逾1.15億沽 每呎造價5.49萬

新盤速遞
更新時間：15:53 2026-02-04 HKT
發佈時間：15:53 2026-02-04 HKT

新地發展的啟德天璽．海1期，自去年底現樓後錄首宗過億元成交，為1座8樓A室，面積2,103方呎，屬4房3套間隔，成交價1.15512億元，呎價54,927元。

天璽．海合共細分3期發展，第1期提供256伙，位於項目1座、2座、3座、5座及6座，以及MANSION 1和MANSION 2，提供單位戶型設有2至5房間隔。而2A期項目僅設1座，為整個系列項目中的第7座，限量提供43伙，面積1,124至2,476方呎，全屬4房間隔。

當中包括42伙標準戶，面積1,124至1,150方呎，以及1伙頂層特色複式天池屋。至於仍未正式推售的第2B期就提供140伙，位於整個項目餘下的第8座和第9及9A座。
 

