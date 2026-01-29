泰峯更新價單 削減2% 折扣至最高21% 下周一生效

王新興發展的九龍灣現樓新盤泰峯，過去六天連錄18宗成交，當中9宗更為逾千萬元成交個案，18個單位及車位成交金額逾1.84億元。鑑於項目盤源漸減，該盤剛更新價單，調整扣減優惠，以90天現金優惠付款計劃為例，可享最高折扣由23%減至21%。新價單將於2月2日（下周一）生效。

王新興董事總經理王惠貞表示，泰峯自開放現樓參觀以來，一直吸引眾多意向人士到項目現樓參觀，均鍾情項目交通方便，同時會所配套優質，加上單位空間配置舒適而且價格非常相宜，故此紛紛入市。

踏入2026年，項目銷情更進一步加快，截至今日項目單月累沽33伙，近六天已累沽18伙；當中有部分業主搬入項目後對物業質素深感滿意，並介紹親友選購項目。整個項目累售超過694伙，總成交金額逾50億元。

王新興銷售總監陳芷湄表示，泰峯設有同區罕有的豪華雙住客會所，包括3樓的庭園會所及位於28樓的空中會所，兩個會所總面積近2萬方呎，而位於27樓的空中花園則提供緩跑徑、主題花園及室外瑜伽平台等，會所連空中園林合共提供超過20項設施，由水療、健身室、瑜伽等，同時亦應住戶需求，增設乒乓球、鋼琴室及麻雀設施，設備一應俱全。