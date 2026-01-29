雅盈峰示位首曝光 至今沽5伙吸金2億 周日加推逾千呎3房戶 料提價1%至2% | 新盤示位
盈大地產發展的中環雅盈峰至今暫售5伙，套現近2.3億元。發展商表示，將於最快周末開放1伙3房示範單位供預約參觀，未來推售單位料有1%至2%提價空間。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目目前已暫售5伙，其中呎價最高為20樓B室的中層3房大宅，呎價47,326元。另外，亦於昨晚率先上載全新銷售安排，將於2月1日以招標形式推售19樓B室。而目前項目率先開放1伙3房連家具示範單位供傳媒參觀，預計最快周末開放予預約參觀。
陳惠慈續指，項目自上載樓書後接獲不少查詢，其中本地客及內地客各佔一半，而本地客主要為同區換樓客及中半山及山頂分支家庭。有見市場反應熱烈，未來加推單位料有溫和提價空間，約1%至2%，而高層單位則料有更高提價空間。
陳惠慈亦提到，現時項目採取惜售策略，不排除包括特色戶在內的部分單位會留至現樓後再推售。而項目1房及2房單位則將視乎市場反應再決定推售部署。
雅盈峰22樓B室示位相：
該盤今日首度開放示範單位供參觀，以22樓B室為藍本搭建，面積1,074方呎，3房1套連儲物室套間隔，單位布局大氣，配合闊寬闊空間及家具，打造高級奢華大宅格調。
客飯廳呈方形開則，四方實正，並可明確分隔客飯廳。客廳處更設有中島吧台，方便住戶招待親朋好友。設有大型落地玻璃趟門連接室外露台，不但提供充足採光，同時可盡享室外景觀。
