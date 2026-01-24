Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

緹外4房大宅1.95億沽 每呎4.46萬

更新時間：15:11 2026-01-24 HKT
發佈時間：15:11 2026-01-24 HKT

嘉里發展的九龍半山低密度豪宅緹外，今日（24日）以招標形式售出2座2樓B室分層大宅，面積4,364方呎，屬4房4套房連2間工人房間隔，以1.95億元成交，呎價約44,684元，上述成交價包括2個住宅停車位。

上述單位為樓盤今年首月第3宗成交，同時第2座單位率先沽清，反映項目深受市場支持。另外，項目至今累售47伙，總成交金額約143億元，平均成交呎價約59,000元。

緹外由5幢住宅大樓及3幢院墅組成，僅提供61個分層大宅及3幢院墅。分層大宅面積則介乎3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3幢院墅面積11,382至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

