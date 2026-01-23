嘉居‧天后首輪發售60伙即售罄 大手客斥3100萬購全層

嘉華旗下天后新盤嘉居‧天后今作首輪公開銷售，推出60伙應市。消息指，截至下午近5時半，全數單位已經被揀選，其中於A組大手客時段沽約38伙，有近10組買家各購入1層全層3伙，每組大約斥資近3,000萬元。其餘22伙於B組時段亦迅速獲承接。

今日開售60伙，涵蓋40伙2房及20伙3房，面積分別361及477方呎，折實售價由870.3萬至1,311.6萬元，折實呎價介乎24,108至31,130元。

中原陳永傑：租金回報可逾3厘

中原亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，該區多年未有新盤供應，項目擁地理優勢，接近核心商業地帶，預料租金回報可逾3厘，對長線投資者具吸引力。該行錄兩組大手客戶，每組斥資約3,100萬元購入全層3伙單位。

美聯布少明：投資客佔約5成

美聯高級董事布少明表示，該行客戶中，投資客佔比約5成，該行有多組大手客有意選購單位，當中有大手客斥資約3,000萬元連購3伙，包括2戶2房及1戶3房1套單位。