天璽．海招標沽5伙 呎價最高5.15萬創新高 現樓示位曝光

新盤速遞
更新時間：15:56 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:56 2026-01-15 HKT

新地旗下啟德豪宅項目天璽．海近日以現樓形式招標開售，今日成功賣出5伙，套現逾2.7億元，其中1伙4房大宅以每方呎逾5.15萬元售出，創項目新高。另外，見市場反應理想，故加推7伙招標。

今日最新標售5伙，面積介乎1,124至1,366方呎，均為4房2套標準單位，成交價4,019.3萬至逾7,035.3萬元，呎價35,759至51,503元。

新地副董事總經理雷霆表示，天璽．海以現樓形式展開招標，認為近期股市回勇，不少投資者獲利豐厚，料部分轉投樓市，豪宅市場今年至今已路多宗大額成交，對高級住宅後市走勢看高一線。

天璽．海近日以現樓形式招標開售，今日成功賣出5伙，套現逾2.7億元。

雷霆續指，天璽．海2B期數料於第1季內獲批滿意紙後，以現樓形式推售，元朗新盤就有機會上半年推，而下半年就料推古洞項目。

新地代理執行董事陳漢麟指出，天璽．海項目於部分買家已收樓，價錢於現樓階段銷售時有上升空間，個別單位對比樓花開售時已有近1成或以上提價幅度。

今日標售單位中的5座18樓B室，面積1,366方呎，以逾7,035.3萬元，呎價51,503元，成交呎價成項目新高記錄。陳漢麟稱，其實該成交單位屬中層，故相信推出其他中層至高層單位時很有力能刷新記錄。

天璽．海項目每日供30至40組客參觀現樓示範單位，個別戶型需要出示本票參觀，項目客源中以內地買家佔多數，亦不乏本地客。

天璽．海第1座22樓A室現樓示位曝光

新地旗下啟德豪宅項目天璽．海今開放現樓連家具示範單位，位於第1座22樓A室，為4房3套間隔，連工作間、士多房連洗手間、私人升降機大堂及門廊，面積2,144方呎，包括一個面積73方呎的流線型露台，佈局大氣，其中 3 間套房及客飯廳朝向一致，可飽覽維多利亞港景色。

單位設有專屬私人升降機大堂，全屋以翡翠綠與淺木色為主調，配合天然石材牆面。樓層與樓層之間標準高度約3.3米，

客飯廳最長達12米，最闊達6.2米，間隔方正寬敞。主人套房面積逾400方呎，空間寬敞，設有兩面落地玻璃，當中一面為超廣角弧形觀景窗，盡覽270 度維港美景。

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

