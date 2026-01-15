Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期今截登記 收約4.3萬票 超購逾186倍

西沙新盤馬不停蹄部署推售，由新地發展的西沙SIERRA SEA 2A期，將於今日截票，明日進行抽籤，隨即於周六次輪發售243伙，包括價單方式銷售229伙及推出14伙特色戶招標，項目截至13日已收約4.3萬票，超額認購逾186倍。

已收約4.3萬票

次輪發售價單的229伙，涵蓋27伙1房、158伙2房及44伙3房，面積由297至700方呎，折實售價約350.05至909.45萬，折實呎價約10383至14200元，折實平均呎價約12110元。

售價最平單位為3座2樓J室，面積為299方呎，屬1房間隔，折實售價350.05萬，折實呎價11707元；而最低呎價單位為3座2樓B室，面積457方呎，屬2房間隔，折實售價474.52萬，折實呎價10383元。

至於最貴單位為1座10樓H室，面積645方呎，屬3房1套連儲物室間隔，折實售價為909.45萬，折實呎價14100元；呎價最高單位屬1座10樓G室，1房間隔，面積297方呎，折實售價421.75萬，折實呎價14200元。

根據銷售安排，次輪銷售將於周六上午10時開售，優先揀樓的A組買家須買最少3至4伙指定單位，當中A組出售的指定單位不得多於65個，而餘下未出售的指定單位將在B組出售，而B組時段，可購買不多於1個指明單位，但登記人如購買任何1個或2個指明住宅物業，則可購買2個指定單位。

同日以招標方式出售的14伙，均屬連花園、平台或天台的特色單位，其中面積最大為5座28樓A室，面積835方呎，另有434方呎平台、683方呎天台，屬3房套間隔，平台設有樓梯前往天台。

