THE HENLEY III加推41伙招標 入場價約544.6萬

新盤速遞
更新時間：10:49 2026-01-14 HKT
發佈時間：10:49 2026-01-14 HKT

發展商加快旗下新盤餘貨銷售速度，恒基旗下啟德啟德THE HENLEY III昨日加推新價單41伙，折實平均呎價約26872元，折實入場價約544.6萬。

折實入場價544萬

新一批單位面積由229至778方呎，戶型涵蓋開放式至3房間隔，包括2伙連天台特色戶。價單定價介乎608.5萬至2707.8萬，價單呎價約23393至34805元。發展商提供多種付款辦法，折扣率最高為5%，若買家選購單位面積為420方呎或以下，可獲額外5.5%優惠，折實售價約544.6萬至2572.41萬，折實呎價約20937至33064元，折實平均呎價約26872元。

當中售價最低為3A座40樓F室，為面積229方呎的開放式單位，折實售價約544.6萬，折實呎價約23782元；最貴則為3B座39樓A室，面積778方呎，屬3房單位，折實售價約2572.41萬，折實呎價約33064元，同時為呎價最高單位。

同系長沙灣Belgravia Place 1期昨亦公布新一份銷售安排，於周六（17日）以先到先得形式開售16伙1房單位，均位於項目1A座，面積264及269方呎，價單定價約535.9萬至570.9萬，扣除9.5%優惠，折實售價約484.98萬至516.66萬。

