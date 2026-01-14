黃金海灣．珀岸再添成交 3房1059萬沽 呎價逾1.3萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來備受市場追捧，昨日再添成交，以逾1059萬售出1伙3房單位，呎價逾1.3萬。

項目最新售出的單位為1A座8樓C室，面積804方呎，3房間隔，成交價1059.6萬，呎價13179元。連同上述成交在內，踏入新一年以來項目已錄得5宗成交，成交價介乎724.4萬至1386.5萬，合共套現5377.2萬。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，當中第2期黃金海灣．珀岸提供631伙，由開放式至4房間隔均有供應，面積269至1329方呎。

項目步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。



