Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣．珀岸再添成交 3房1059萬沽 呎價逾1.3萬

新盤速遞
更新時間：10:14 2026-01-14 HKT
發佈時間：10:14 2026-01-14 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來備受市場追捧，昨日再添成交，以逾1059萬售出1伙3房單位，呎價逾1.3萬。

項目最新售出的單位為1A座8樓C室，面積804方呎，3房間隔，成交價1059.6萬，呎價13179元。連同上述成交在內，踏入新一年以來項目已錄得5宗成交，成交價介乎724.4萬至1386.5萬，合共套現5377.2萬。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，當中第2期黃金海灣．珀岸提供631伙，由開放式至4房間隔均有供應，面積269至1329方呎。

項目步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
16小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
16小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
15小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
20小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
時事熱話
3小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
12小時前
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
影視圈
17小時前
前《愛回家》女星真空大Deep V挑戰性感極限 赴美「求職」一年多屢遇挫折 早前抑鬱復發
前《愛回家》女星真空大Deep V挑戰性感極限 赴美「求職」一年多屢遇挫折 早前抑鬱復發
影視圈
12小時前