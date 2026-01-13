嘉居．天后加推削優惠 每呎2.33萬起

嘉華旗下天后新盤嘉居．天后，今日項目加推2號價單及修改1A號價單，合共涉及60伙，扣除最高18%折扣優惠後，折實平均呎價26,129元，折實呎價由23,350元起。

其中1A號價單單位的定價輕微下調，惟項目同時就最高折扣優惠作出修訂，由最高30%折扣優惠下調至現時18%。近月樓市價量齊升，租金上升亦吸引長綫投資者入市，多個新盤亦錄得理想銷情，是次的調整反應實際樓市現況。

售價最低單位為3樓B室，面積361方呎，扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價約870.3萬元，折實呎價24,108元；呎價最低單位為3樓A室，面積477方呎，扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價約1,113.8萬元，折實呎價23,350元。

鄰近項目的灣仔新盤首張價單約29,800元，嘉居·天后是次的折實價，較鄰近新盤有約12%折讓。此外，嘉居·天后昨日推出2樓三個連平台單位進行招標，接獲不少準買家查詢。

