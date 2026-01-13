Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉居．天后加推削優惠 每呎2.33萬起

新盤速遞
更新時間：21:53 2026-01-13 HKT
發佈時間：21:53 2026-01-13 HKT

嘉華旗下天后新盤嘉居．天后，今日項目加推2號價單及修改1A號價單，合共涉及60伙，扣除最高18%折扣優惠後，折實平均呎價26,129元，折實呎價由23,350元起。

其中1A號價單單位的定價輕微下調，惟項目同時就最高折扣優惠作出修訂，由最高30%折扣優惠下調至現時18%。近月樓市價量齊升，租金上升亦吸引長綫投資者入市，多個新盤亦錄得理想銷情，是次的調整反應實際樓市現況。

售價最低單位為3樓B室，面積361方呎，扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價約870.3萬元，折實呎價24,108元；呎價最低單位為3樓A室，面積477方呎，扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價約1,113.8萬元，折實呎價23,350元。

鄰近項目的灣仔新盤首張價單約29,800元，嘉居·天后是次的折實價，較鄰近新盤有約12%折讓。此外，嘉居·天后昨日推出2樓三個連平台單位進行招標，接獲不少準買家查詢。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
01:20
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
影視圈
5小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
4小時前
大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
00:47
大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
政情
5小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
00:51
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
7小時前
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
00:50
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
商業創科
1小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
3小時前