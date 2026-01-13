新盤嘉居．天后 限量推3伙特色戶招標

新盤市場氣氛持續向好，發展商把握時機積極推盤。嘉華旗下天后新盤嘉居．天后，昨日突擊上載最新銷售安排，以招標形式推出3伙連平台特色戶。

嘉居．天后落實於本周五（16日）起透過招標方式發售3伙，全部位於項目2樓，其中2樓A室面積439方呎最大，屬3房戶型，連386方呎平台。2樓B室及C室同樣為2房單位，面積324方呎，分別連323方呎及395方呎平台。

取消私人電梯大堂設計

該盤設有約74伙，提供2房及3房戶型，曾於去年暫緩銷售進行圖則修改，現時重啟推盤步伐。若對比去年8月底初推出時的樓書，個別單位面積有所改動，如30樓A室原先903方呎，現改為836方呎，改動主要為取消私人電梯大堂設計；31樓A室面積就由986方呎改為929方呎，同樣取消私人電梯大堂設計，平台面積則由120方呎增至183方呎。2樓A室的平台就由335方呎增至386方呎。

此外，華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋瑜一現樓銷情不俗，發展商昨日上載新銷售安排，周五起以招標形式發售項目3A座共7伙3房單位。

新推出招標單位為3A座不同樓層的A室及C室，面積由940至941方呎，均為3房1套連儲物室間隔，為該座最後7伙3房戶。

昨日項目以招標形式售出2B座7樓D室，屬3房1套連儲物室間隔，面積937方呎，成交價2253.49萬，呎價逾24050元。整個瑜一系列累積售出684伙，總銷售金額近114億。

長實旗下元朗洪水橋#LYOS亦於昨日更新價單為個別單位提價，並上載新銷售安排，落實周五以先到先得形式發售8伙，均為花園複式戶。單位面積介乎778至788方呎，各附面積不一的平台、花園及天台，價單定價介乎1254.5萬至1296.9萬。