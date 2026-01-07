SIERRA SEA 2A期 收2.5萬票乘勢加推 每呎1.22萬 入場價375萬 大手客最多可購8伙

由於新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期連日參觀及收票情況理想，昨乘勢二度加推新一批單位，涉及73伙，折實平均呎價約12263元，入場價約375萬，並同步公布首輪銷售安排，落實周六（10日）首輪開售262伙，大手組別優先揀樓，最多可購8伙，項目將成為年內頭炮開售新盤。另外，該盤至昨晚暫收逾2.5萬票，超購逾116倍。

新地：原價加推73伙

西沙SIERRA SEA 2A期昨再度加推，最新3號價單中提供73伙，面積由297至700方呎，包括13伙1房、46伙2房及14伙3房單位，價單定價441.75萬至977.65萬，價單呎價介乎12523至16010元，繼續提供最高達15%折扣優惠，折實售價由375.48萬至831萬，折實呎價約10644至13608元。

該批單位折實平均呎價12263元，較2號價單73伙的折實平均呎價11595元高逾5.7%，相較首張價單148伙的10968元就提高約11.8%。發展商解釋指，由於推出單位樓層景觀座向有所不同，實屬原價加推。

西沙SIERRA SEA第2A期價單

價單編號 公布日期 伙數 實用面積

(平方呎) 折實價 / 呎價 3號價單 2026/01/06 73 297至700平方呎 375.48萬至831萬元（10,644至13,608元） 2號價單 2026/01/03 73 297至700平方呎 345.6萬元至826.9萬元 (10,017至13,748元) 1號價單 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5萬元至831.8萬元 (10,018至13,776元)

一房入場單位375萬

入場單位為5座15樓J室，面積299方呎，屬1房間隔，折實售價375.48萬，折實呎價12558元，最貴為1座3樓F室，面積697方呎，屬3房1套間隔，折實售價831萬，折實呎價11923元。

發展商另公布銷售安排1號，落實於周六開售共262伙，當中213伙以價單形式發售，涵蓋27伙1房、134伙2房及52伙3房，面積由297至700方呎，折實售價由343.55萬至831.86萬，折實呎價由10017至13776元。入場單位為1座G2樓G室，面積297方呎，屬1房間隔，折實售價343.55萬，折實呎價11567元。

同日起推出49伙以招標形式推售，主要為特色單位，面積275方呎至835方呎，包括2伙該期數中面積最大單位，分別為2座22樓A室及3座25樓A室，均為3房1套頂層特色戶，面積同為835方呎，各附434方呎平台，並設樓梯通往683方呎天台。

SIERRA SEA前日仍吸引不少市民到場參觀，人流不俗。

首輪銷售周六9時開始

根據銷售安排，首輪銷售將於周六上午9時開始，買家分為A組及B組，A組更可細分為6個組別，以迎合大手客不同的入市需要。最先揀樓的A節特級部分客人需買5伙至8伙，在選購單位戶型配搭上有限制；A節之後的4個組別都須最少買多於1伙指定單位，每個組別各有限制；而A節中最後揀樓為大單位買家組別，每組客人須選購1伙指定3房單位，然後就輪到普通買家的B組時段，可買1伙到2伙。

是次銷售將於周四（8日）截票，周五（9日）進行抽籤決定揀樓順序。發展商昨日繼續開放九龍站商廈的示範單位供準買家參觀，不時出現參觀人潮，情況不俗。市場消息指，該盤截至昨晚已錄得逾2.5萬個購樓意向登記，較首輪價單發售213伙超額逾116倍。

西沙SIERRA SEA 2A期落實周六公開發售213伙價單單位，及推出49伙招標。

SIERRA SEA 2A期位於整個住宅項目的西邊位置，由4座住宅大樓組成，合共提供727個住宅單位，提供間隔亦見多元化，標準分層單位涵蓋1房至3房間隔。項目單位能享不同景觀，部分享望向內園及GO PARK一帶，另有部分單位可享受南企嶺下海景色，以及馬鞍山山景。

天璽·天4房呎價4.18萬售

新地同系多個新盤昨日錄成交，其中啟德地王級新盤天璽．天2期昨日以招標方式連沽2伙，其中位於1座（Sky Tower）37樓A室，面積2230方呎，為4房連雙套房間隔，連同一個車位以9332.45萬，呎價41850元；另一伙位於1座（Elite Zone）5樓B8室，面積787方呎，為3房連套房採放式廚房設計，以2157.1萬售出，呎價27409元。

天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨日售出位於別墅WV10座地下B室特色戶，面積1121方呎，5房連雙套房間隔，附設663方呎花園，以1737.51萬售出，呎價15500元。