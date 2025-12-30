SIERRA SEA 2A期首批148伙 入場價343萬 雷霆：1期單位已升值約1成

新地西沙SIERRA SEA 2A期今公布首張價單，涉及148伙，提供1房至3房戶型，計算最高15%的折扣優惠，折實售價約343.55萬元，折實平均呎價約10,968元，比1期項目初推出時提價約5%，最快下周開售。

相關文章：新地全年售逾3750伙 涉額350億 雷霆：相信是全港之冠 SIERRA SEA最矚目

較1期初推出加價5%

新地副董事總經理雷霆表示，項目1期今年開售時可謂盛況空前，而是次2A期首批定價屬「夢想成真價」，對比1期初推出時輕微加價5%，認為近日有1期單位轉手時升值約1成，故相信現時2A期單位售價實屬吸引。

雷霆表示，項目1期今年開售時可謂盛況空前，而是次2A期首批定價屬「夢想成真價」。

新地代理總經理胡致遠表示，是次價單提供148伙，推出單位分布於項目全數4座，標準單位5種戶型都有涵蓋。

胡致遠續指，明日起開放示範單位予公眾參觀，然後周四（2026年1月1日）開始收票，最快下周展開首輪銷售。

首批單位面積297至700方呎，涉及5伙1房、122伙2房及21伙3房，以2房單位供應最多，佔整批單位約8成。計算最高15%的折扣優惠，折實售價介乎343.55萬至831.86萬元，折實呎價約10,018至13,776元，折實呎價約10,968元。

入場單位為1座G2樓G室，面積297方呎，屬1房戶型，折實售價343.55萬元，折實呎價約11,567元。

SIERRA SEA 2A期價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積（平方呎） 折實價 / 呎價 1號價單 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5萬元至831.8萬元（10,018至13,776元）

相關文章：SIERRA SEA 2A期示範單位首曝光 即睇示位相

SIERRA SEA 2A 3座20樓E室示範單位：

SIERRA SEA 2A 3座20樓J室示範單位：

SIERRA SEA 2A 3座20樓A室示範單位：

相關文章：

70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」