柏景峰單日連沽22伙 單日套現逾1.35億

一手市況銷情不俗，信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰昨連沽22伙，包括1房及2房戶型，單日套現逾1.35億。其中，呎價最高單位則為2座32樓B1室，面積397方呎的2房戶，呎售17297元，成交價686.68萬。

而成交價最高為3座23樓C1室，面積445方呎，2房間隔，成交價742.81萬，呎價16692元。柏景峰至今累售285伙，套現逾16.3億。

另外，該公司與嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏III昨亦沽出5座2樓B1室，面積483方呎，2房間隔，成交價709.12萬，呎價約14682元。

啟德海灣連錄5宗成交

新世界夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II連續2日錄成交，項目最新售出2座43樓D室，面積447方呎，2房間隔，以1139.1萬成交，呎價25483元。滶晨系列開售至今已合共售出702伙，套現近121億，而滶晨II現時僅餘最後4伙3房戶待售。

嘉華夥會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣昨連錄5宗成交，合共套現3615.6萬，其中成交價及呎價最高單位為2C座22樓A室，面積508方呎，2房連梗廚設計，最新以1079.8萬售出，呎價約21256元。

揚海每呎2.7萬

嘉里及信和等合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海亦沽出2B座6樓E室，面積553方呎，2房連梗廚間隔，以1530.72萬成交，呎價27680元。

恒隆地產旗下的九龍灣皓日昨亦添成交，為12樓C室，面積511方呎的2房戶，以934.99萬成交，呎價約18297元。