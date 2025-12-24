Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏景峰單日連沽22伙 單日套現逾1.35億

新盤速遞
更新時間：10:16 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:16 2025-12-24 HKT

一手市況銷情不俗，信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰昨連沽22伙，包括1房及2房戶型，單日套現逾1.35億。其中，呎價最高單位則為2座32樓B1室，面積397方呎的2房戶，呎售17297元，成交價686.68萬。

而成交價最高為3座23樓C1室，面積445方呎，2房間隔，成交價742.81萬，呎價16692元。柏景峰至今累售285伙，套現逾16.3億。

另外，該公司與嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏III昨亦沽出5座2樓B1室，面積483方呎，2房間隔，成交價709.12萬，呎價約14682元。

啟德海灣連錄5宗成交

新世界夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II連續2日錄成交，項目最新售出2座43樓D室，面積447方呎，2房間隔，以1139.1萬成交，呎價25483元。滶晨系列開售至今已合共售出702伙，套現近121億，而滶晨II現時僅餘最後4伙3房戶待售。

嘉華夥會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣昨連錄5宗成交，合共套現3615.6萬，其中成交價及呎價最高單位為2C座22樓A室，面積508方呎，2房連梗廚設計，最新以1079.8萬售出，呎價約21256元。

揚海每呎2.7萬

嘉里及信和等合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海亦沽出2B座6樓E室，面積553方呎，2房連梗廚間隔，以1530.72萬成交，呎價27680元。

恒隆地產旗下的九龍灣皓日昨亦添成交，為12樓C室，面積511方呎的2房戶，以934.99萬成交，呎價約18297元。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
5小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
15小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
23小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
18小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
16小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-23 09:45 HKT
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
2025-12-23 11:20 HKT
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
19小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
18小時前