天璽．天2期招標沽6伙 單日套現逾9150萬

新盤速遞
更新時間：15:05 2025-12-22 HKT
發佈時間：15:05 2025-12-22 HKT

新地啟德天璽．天2期今日再錄得6宗標售成交，單日套現逾9,150萬元；當中成交金額最高為1座Elite Zone 11樓B8室，屬3房1套及工作間間隔，面積787方呎，成交金額為2,296.5萬元，呎價為29,180元。

呎價最高則為1座Elite Zone 15樓A2室，屬2房間隔，面積450方呎，成交金額為1,600萬元，呎價為35,556元；而同座12樓A2室，面積間隔相同，就以1,576.19萬元售出，呎價為35,026元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

