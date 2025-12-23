天瀧錄大手客擲8471萬購2伙 全盤合共套現約96億

新盤市場成交仍以貨尾單位主導，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，啟德天瀧自推出以來反應熱烈，昨日獲大手買家豪擲8471萬連購2伙大宅，分別為7座26樓A室及7座26樓B室，面積1002方呎及1173方呎，成交價3835萬及4636萬，呎價約38273及39523元。天瀧自現樓後連沽176伙，套現逾73億，全盤合共套現約96.7億。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指，部門旗下樓盤昨單日共錄8宗成交，總額逾4500萬，包括長沙灣Belgravia Place 1期及土瓜灣壹沐各沽2伙，而紅磡THE HADDON亦沽1伙，最矚目為長沙灣曉栢峰昨日錄3宗特色單位招標成交，成交總額逾1530萬，全盤套現近25億。

曉栢峰3伙特色戶成交價介乎448.9萬至561萬，呎價約21791至24800元；當中B座25樓B7室，面積240方呎，另有116方呎天台，以561萬成交，呎價約23375元；而A座2樓A3室，面積210方呎，另連178方呎平台，則以520.8萬成交，呎價約24800元。

啟德海灣連環售4伙

嘉華牽頭發展的啟德海灣，單日連錄4宗成交，單日套現3867.2萬。項目最新售出的單位均位於2C座，其中3伙屬2房間隔，包括23樓A室，面積508方呎，成交價1090.8萬，呎價約21472元；23樓B室，面積482方呎，成交價1060.8萬，呎價約22008元；以及16樓C室，面積551方呎，成交價1146.8萬，呎價約20813元。餘下1伙為12樓J室，面積308方呎，1房間隔，成交價568.8萬，呎價約18468元。

滶晨連錄3宗成交

新世界牽頭發展的黃竹坑港島南岸滶晨，昨日連錄3宗成交，單日套現逾5600萬。最新售出的單位，其中2伙以招標方式售出，包括第2座9樓P2室，面積759方呎，屬3房套連工作間設計，設有私人升降機前廳，成交價2163.2萬，呎價28501元。

皓日呎價1.86萬

恒隆地產旗下的九龍灣皓日昨亦添成交，為16樓B室，面積457方呎的2房戶，以853.02萬成交，呎價約18666元。

何文田豪宅項目傲玟於月內錄得超過300組客人參觀，首三周速成11宗成交，涉資近2.47億。當中不乏大手客連購2伙，金額高達4231.9萬，包括伙1255方呎3房3套戶型，及934方呎2房2套戶型，將作自住及長線收租用途。