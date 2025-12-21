Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽．天2期加推招標 涉4伙兩房單位

新盤速遞
更新時間：09:28 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:28 2025-12-21 HKT

新地發展的啟德天璽．天第2期昨日上載一份新銷售安排，以招標形式發售4伙兩房單位，將於本周三（24日）平安夜起開始招標。

面積包括450及482方呎

是次招標單位主要位於項目1座Elite Zone，面積包括450及482方呎，分布於項目16樓至22樓中層之間。其中17樓A2室，面積450方呎，為是次招標唯一一伙A2室，座向東南方，料主要享車站廣場園林景色。另外3伙為B10室，面積482方呎，座向北方，預計主要享啟德一帶市景。

天璽．天2期自開售以來銷售，市場反應理想，先後兩輪以價單方式公開發售的單位，均成功即日沽清，項目日前亦上載銷售安排，推出項目2座Summit Tower的49及50樓連天台Premier Sky House B室頂層複式天際屋，將於周二起以招標形式推售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

