天璽．天2期加推招標 涉4伙兩房單位
更新時間：09:28 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:28 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:28 2025-12-21 HKT
新地發展的啟德天璽．天第2期昨日上載一份新銷售安排，以招標形式發售4伙兩房單位，將於本周三（24日）平安夜起開始招標。
面積包括450及482方呎
是次招標單位主要位於項目1座Elite Zone，面積包括450及482方呎，分布於項目16樓至22樓中層之間。其中17樓A2室，面積450方呎，為是次招標唯一一伙A2室，座向東南方，料主要享車站廣場園林景色。另外3伙為B10室，面積482方呎，座向北方，預計主要享啟德一帶市景。
天璽．天2期自開售以來銷售，市場反應理想，先後兩輪以價單方式公開發售的單位，均成功即日沽清，項目日前亦上載銷售安排，推出項目2座Summit Tower的49及50樓連天台Premier Sky House B室頂層複式天際屋，將於周二起以招標形式推售。
最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
2025-12-20 06:00 HKT
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
2025-12-20 09:00 HKT