新盤貨尾單日40宗成交 THE HADDON佔最多 康城SEASONS「現樓即買即住」

聖誕長假將至，新盤市場並未有全新盤推售，市場成交仍以貨尾單位主導，昨單日錄約40宗成交，最矚目為紅磡THE HADDON即日售出10伙，合共套現逾6,100萬。而將軍澳日出康城SEASONS系列，享「現樓即買即住」優勢亦添6宗成交。

THE HADDON累沽逾8成單位

恒基旗下紅磡THE HADDON昨發售新一批單位，吸引不少用家及投資者購貨；發展商指，該盤即日沽出10伙，套現6,100萬。項目除有現樓優勢外，加上周邊交通及配套，高租金回報的潛力吸引大量客群，全盤開售至今已成功沽出逾8成單位。

會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城SEASONS系列，享「現樓即買即住」優勢，該盤昨日亦連沽6伙，成交價介乎501.6萬至715.2萬，包括GRAND SEASONS 1B座57樓C室，面積453方呎，屬2房戶，成交價715.2萬，呎價15,788元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整個SEASONS系列今年至今速沽785伙，套現逾49.9億。而開售至今累售1,744伙，套現逾109.5億。另外，該盤在展銷廳舉辦聖誕派對，與眾同樂，喜迎聖誕。

上然系列連沽9伙

萬科香港旗下大埔馬窩路19號的上然系列昨連沽9伙，合共套現6,282.8萬，該批單位包括2期成功售出7伙及3期的2伙，當中2期成交價最高單位為7座8樓A10室，面積723方呎，3房1套間隔，以980.1萬成交，呎價13,556元。至於項目3期則售出5座10樓A3室，面積435方呎，2房間隔，成交價507.9萬，呎價約11,676元。

維港．灣畔呎價逾3.3萬售

由中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德維港．灣畔第1B期昨日連售2伙，合共套現3,546.8萬，分別為2B座32樓B室，面積579方呎，2房1套間隔，成交價1,955.7萬，呎價33,777元。另外2A座9樓A室，面積560方呎，2房連儲物室設計，以1,591.1萬售出，呎價約28,413元。

據市場消息透露，上述買家均鍾情啟德跑道區，加上單位間隔方正實用，客飯廳及房間同向，均可飽覽維港景致，故決定入市作自住用途。

名鑽3房1430萬成交

益兆集團旗下何文田名鑽最新以招標形式售出7樓F室，面積671方呎，3房1套間隔，以1,430.1萬成交，呎價約21,313元。

益兆及俊和發展合作發展的長沙灣幸薈最新售出3樓C室，面積177方呎，開放式間隔，成交價288.3萬，呎價16,288元。

白沙灣WHITESAND COVE招標發售

保利置業與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽於昨日沽出2座11樓A室，面積730方呎，3房1套間隔，最新以1,203.43萬售出，呎價16,485元。

另一邊廂，由華懋旗下位於西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE亦上載新一份銷售安排，以招標形式推售3座6樓B室大宅，面積1,218方呎，4房2套間隔，附連321方呎天台，大宅將於平安夜（24日）起招標發售。