天璽·天2期複式天際屋售價挑戰區內新高

近期新盤頻現大額成交，新地旗下啟德地王級新盤天璽．天亦部署推售2期頂層複式天際屋，面積達3553方呎，為4房連雙套房間隔，料短期推出招標，售價及呎價將挑戰區內新高。

雷霆：短期內推出招標

發展商昨日重點介乎位於天璽．天2期2座Summit Tower的49及50樓連天台Premier Sky House B室頂層複式天際屋，面積3553方呎，屬4房雙套及工作間及化妝間連儲物室複式間隔。

新地副董事總經理雷霆表示，此特色單位於設計及布局皆獨具匠心，連同天台共3層的複式天際屋，是極為珍罕獨特的戶型，料短期內推出招標，有信心售價及呎價將挑戰區內新高。

雷霆續稱，項目高層特色戶位處啟德城的核心，更是區內最高私人住宅單位，為住戶帶來壯麗景觀的超卓高度，可謂至高無上。

新地代理總經理胡致遠表示，2期僅提供8伙特色單位，全位處最高樓層的單位，部分頂層特色單位更配備私人升降機及空中私人游泳池或按摩池，住戶置身啟德之巔的同時擁有優悠生活享受。

內置私人升降機貫通3層

上述複式天際屋面積達3553方呎，但並非項目最大單位，單位設有私人升降機大堂，附設高身儲物櫃連鞋櫃，客飯廳設於49樓，大門採用雙門設計，長形大廳方正大氣，客飯廳空間闊約10米，長約6米，橫向超廣角L型落地玻璃幕牆連趟門，連接約328方呎平台，盡覽啟德車站廣場及繁華景色。

單位最具氣派為內置私人升降機貫通包含天台在內的3層樓面，樓層高度最高達4米，每層各有寬敞的戶外空間。單位的50樓為主人套房，長及闊均逾6米，主人套房及浴室合共約950方呎，空間方正寬敞，住戶可打造巨型衣帽間，主人睡房前後兩邊均連接偌大平台，可按住戶需要打造成私人園藝區或空中花園。單位平台面積合共達1294方呎，另設有534方呎天台，更備有私人空中按摩池，氣派十足。