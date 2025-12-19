聖誕節前租賃交投氣氛旺 天璽．天2房月租3.3萬 租金回報約3.2厘
發佈時間：13:35 2025-12-19 HKT
近期租賃交投氣氛正面，不少租客趕聖誕節前租樓。中原分行經理施蒂文表示，啟德天璽．天5座中層A1室，面積501方呎，採2房間隔，擁開放式廚房，最新以3.3萬租出，呎租66元。而業主於2024年10月以約1224.9萬一手購入單位，持貨逾1年現成功租出，可享租金回報約3.2厘。
瓏璽呎租45元
港置分行高級聯席董事翁嘉慧透露，大角咀瓏璽8座極低層，面積約1225方呎，3房套連儲物室及工人套間隔，飽覽維港煙花海景，獲家庭客議租後以每月5.5萬承租，呎租約45元。
港置分行首席聯席董事曾家輝指，長沙灣泓景臺8座極高層，面積約511方呎，屬2房間隔，向東望開揚園景。業主開價2.4萬放租約兩星期，經議價後減租4000元，以2萬獲同區用家睇樓兩次後決定承租，呎租約39元。
中原分行高級分行經理張少聰說，大埔白石角海日灣最新2期10座高層F室，面積404方呎，1房連儲物房間隔，開價約2萬放租，議價後以1.9萬獲外區客承租，呎租約47元。
中原分行經理霍柏雄稱，大埔新達廣場3座低層C室，面積489方呎，2房間隔，議價後以1.78租出，呎租約36元。霍柏雄指，新租客為外區客，價錢亦屬合理，即決定租入單位自住。
