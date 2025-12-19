Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HENLEY PARK限量加推20伙2房連工作間戶型

新盤速遞
更新時間：10:53 2025-12-19 HKT
發佈時間：10:53 2025-12-19 HKT

一手市場氣氛向好，發展商提速銷售旗下新盤餘貨單位，恒基昨日為旗下啟德HENLEY PARK上載新銷售安排，落實於下周一（22日）起招標發售20伙，均為2房連工作間戶型。

該批招標推售單位為HENLEY PARK 1A座6樓至33樓之間的20伙D室，面積同為609方呎，2房連開放式廚房及工作間間隔，招標期由下周一開始，至明年6月16日，每日截標。

HENLEY PARK提供721伙標準戶及19伙特色戶，當中高座佔660伙，另80伙位於低座，設開放式至3房，面積250至1558方呎，其中主打1房單位，佔412伙最多，比例約55.7%。項目近期銷情持續，12月至今售出4伙，成交價介乎1728.18萬至2100.78萬，合共套現約7394.82萬。

THE HADDON明推售20伙

同系紅磡新盤THE HADDON日前加推新價單46伙，同日公布銷售安排，於明日開售當中20伙。推出單位面積228至369方呎，均屬1房戶，價單定價由554萬至892.6萬，價單呎價由20778至24829元，扣除最高7%折扣，折實售價由515.22萬至830.11萬，折實呎價約19324至23091元。

值得一提的是，開售單位中包括2伙1房連平台特色戶，為5樓的L室及M室，面積同為228方呎，分別附連56及55方呎平台，折實售價522.66萬及526.47萬，折實呎價約22924及23091元。

此外，同系旗下土瓜灣東維港灣區新盤壹沐昨日錄2宗成交，共套現1136.64萬。售出單位為1座26樓J室，面積320方呎，屬2房間隔，成交價625.94萬，呎價19561元；以及1座26樓L室，面積272方呎，屬1房間隔，成交價510.7萬，呎價18776元。有消息指，上述2伙單位由同一組買家購入。

