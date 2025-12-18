新德園單號屋4618萬沽 升值2.6倍 獲利3349萬元

整體樓價稍回升，連帶豪宅單位亦連錄承接；中原分行高級資深分區營業經理余社朝表示，九龍塘新德園單號屋，面積2355方呎，採3套房間隔，擁逾千呎大花園及天台，今年4月原以5500萬放售，最近進一步減至4800萬獲換樓客洽購，經連番議價後最終以4618萬連1個車位成交，呎價19609元。

余社朝指，新買家睇樓後感滿意，見市場同一時間有數組買家有意洽購，加上聖誕長假臨近，決定放假前決定入市自用。據悉，原業主於2010年以1269萬買入該址，持貨15年沽貨，帳面大幅獲利3349萬，單位升值2.6倍。

海濱別墅每呎1.8萬易手

世紀21奇豐西貢區營業董事廖振雄說，西貢銀線灣海濱別墅A段雙號屋，面積1888方呎，屬4房套 連工人房，以3500萬成交，呎價18538元，屬市價水平。據了解，原業主於2004年以1300萬購入，持貨21年至今轉售，帳面獲利2200萬，單位期內升值1.7倍。

利嘉閣分行首席聯席董事歐栢倫稱，西貢大網仔黃竹灣雙號屋，面積約2100方呎，採5房套連工人套房間隔，望山海雙景。獲區內換樓客以1400萬購入，呎價約6667元。據悉，原業主於2009年以約850萬買入，持貨16年易手，帳面獲利約550萬或65%。

美聯首席助理聯席董事廖粕光指，沙田銅鑼灣山路豪宅嘉御山為1座中層D室，面積約1554方呎，屬3房套單位，獲換樓客以1738萬承接，呎價約11184元。而原業主於2006年以約1450萬購入，持貨19年轉手，帳面獲利約288萬或2成。

中原分行資深分區營業經理莊劍嵐表示，鰂魚涌成太古城銀栢閣高層C室，面積897方呎的3房套間隔，新近以1390萬易手，呎價約15496元。據悉，原業主於1998年以843萬買入，持貨27年轉手，帳面獲利547萬，單位期內升值約65%。