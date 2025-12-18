Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新德園單號屋4618萬沽 升值2.6倍 獲利3349萬元

新盤速遞
更新時間：09:52 2025-12-18 HKT
發佈時間：09:52 2025-12-18 HKT

整體樓價稍回升，連帶豪宅單位亦連錄承接；中原分行高級資深分區營業經理余社朝表示，九龍塘新德園單號屋，面積2355方呎，採3套房間隔，擁逾千呎大花園及天台，今年4月原以5500萬放售，最近進一步減至4800萬獲換樓客洽購，經連番議價後最終以4618萬連1個車位成交，呎價19609元。

余社朝指，新買家睇樓後感滿意，見市場同一時間有數組買家有意洽購，加上聖誕長假臨近，決定放假前決定入市自用。據悉，原業主於2010年以1269萬買入該址，持貨15年沽貨，帳面大幅獲利3349萬，單位升值2.6倍。

海濱別墅每呎1.8萬易手

世紀21奇豐西貢區營業董事廖振雄說，西貢銀線灣海濱別墅A段雙號屋，面積1888方呎，屬4房套 連工人房，以3500萬成交，呎價18538元，屬市價水平。據了解，原業主於2004年以1300萬購入，持貨21年至今轉售，帳面獲利2200萬，單位期內升值1.7倍。

利嘉閣分行首席聯席董事歐栢倫稱，西貢大網仔黃竹灣雙號屋，面積約2100方呎，採5房套連工人套房間隔，望山海雙景。獲區內換樓客以1400萬購入，呎價約6667元。據悉，原業主於2009年以約850萬買入，持貨16年易手，帳面獲利約550萬或65%。

美聯首席助理聯席董事廖粕光指，沙田銅鑼灣山路豪宅嘉御山為1座中層D室，面積約1554方呎，屬3房套單位，獲換樓客以1738萬承接，呎價約11184元。而原業主於2006年以約1450萬購入，持貨19年轉手，帳面獲利約288萬或2成。

中原分行資深分區營業經理莊劍嵐表示，鰂魚涌成太古城銀栢閣高層C室，面積897方呎的3房套間隔，新近以1390萬易手，呎價約15496元。據悉，原業主於1998年以843萬買入，持貨27年轉手，帳面獲利547萬，單位期內升值約65%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲。
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
10小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
16小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
15小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
19小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
12小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
19小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
17小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
4小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
2025-12-17 08:00 HKT
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
保健養生
17小時前