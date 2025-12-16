SIERRA SEA 2A期明日開放予公眾參觀 最快下周上樓書

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期項目展開銷售部署，發展商率先重開項目展銷廳供傳媒參觀，展銷廳新增項目2A期戶型分布及會所介紹，並於明日開放予公眾參觀。

新地代理總經理胡致遠表示，項目預計最快下周上載樓書，維持聖誕節期間推盤的部署。

新地代理總經理胡致遠表示，項目面積1萬方呎的展銷廳新增全新2A期模型、項目戶型分布、會所簡介及整體規劃模型等，為準買家提供充足介紹，項目預計最快下周上載樓書，維持聖誕節期間推盤的部署。

胡致遠亦介紹到，2A期呈漸高式及弧形橫排式設計，將不同景觀一一飽覽。其中1房單位主要面向馬鞍山山景，少量位於1座的1房戶則面向Go Park；2房及3房間隔則分別可望內園和馬鞍山及企嶺下海景致。