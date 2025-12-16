Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期明日開放予公眾參觀 最快下周上樓書

新盤速遞
更新時間：16:31 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:31 2025-12-16 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期項目展開銷售部署，發展商率先重開項目展銷廳供傳媒參觀，展銷廳新增項目2A期戶型分布及會所介紹，並於明日開放予公眾參觀。

新地代理總經理胡致遠表示，項目預計最快下周上載樓書，維持聖誕節期間推盤的部署。
新地代理總經理胡致遠表示，項目預計最快下周上載樓書，維持聖誕節期間推盤的部署。

新地代理總經理胡致遠表示，項目面積1萬方呎的展銷廳新增全新2A期模型、項目戶型分布、會所簡介及整體規劃模型等，為準買家提供充足介紹，項目預計最快下周上載樓書，維持聖誕節期間推盤的部署。

胡致遠亦介紹到，2A期呈漸高式及弧形橫排式設計，將不同景觀一一飽覽。其中1房單位主要面向馬鞍山山景，少量位於1座的1房戶則面向Go Park；2房及3房間隔則分別可望內園和馬鞍山及企嶺下海景致。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
8小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
21小時前
羅湖水貝有商場在廁所設智能玻璃，違規吸煙會秒變透明。小紅書
00:17
反吸煙大絕︱羅湖商場設智能設備 廁格抽煙玻璃秒變透明︱有片
即時中國
7小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
2025-12-15 16:57 HKT
安德尊「女友」唔止宋芝齡？享齊人之福一拖三 《東周刊》獨家爆大王仲有兩個紅顏知己
安德尊「女友」唔止宋芝齡？享齊人之福一拖三 《東周刊》獨家爆大王仲有兩個紅顏知己
即時娛樂
7小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
2025-12-15 17:30 HKT
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
2025-12-15 17:38 HKT
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
4小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
19小時前