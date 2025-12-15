Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA第2A期聖誕期間上樓書 擬周內開放西沙展銷廳

更新時間：17:32 2025-12-15 HKT
發佈時間：17:32 2025-12-15 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期項目軟銷工作不斷，發展商表示，九巴今日正式開通首條過海巴士路線，可直達港島區商業地帶。發展商表示，項目將於周內重開展銷廳，並預計月內開售。

新地代理總經理胡致遠表示，項目推出後接獲不少查詢，有見及此將於周內重新開放位於西沙灣的展銷廳，屆時將增設2A期的戶型分布及間隔介紹，並於聖誕期間上載項目樓書，預計最快月內開售。

九龍巴士（一九三三）車務總監楊晉瑋指，今早正式開通的巴士路線980X，將接載住戶前往中環至灣仔一帶，總時長約1小時左右，全程車費24.4元。
城巴營運主管（九龍及新界）龔樹人說，旗下巴士路線接送住戶由西沙灣前往馬鞍山、尖沙咀及九龍灣一帶，未來亦會考慮開通更多路線前往香港各區。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

