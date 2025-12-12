瑜一．天海頂層特色戶1313萬沽 同類型2房單位已全數沽清

新盤餘貨持續錄成交，華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一．天海昨售1伙頂層連天台特色戶，第2B座29樓E室，2房間隔，面積469方呎，連346方呎天台，成交價1313.5萬，呎價約28006元，同類型位於第2B座的特色及分層2房單位已全數沽清。

市場消息透露，買家為本地客，見近期樓價持續攀升，加上單位為全盤最後1伙2房連天台特色戶，因此決定購入作自住用途。

此外，恒基旗下長沙灣曉栢峰，昨日以招標方式售出第2座2樓B1室，單位面積372方呎，2房間隔，成交價863.04萬，呎價約23200元；同系同區Belgravia Place II，昨日亦錄成交，最新售出第2座23樓6室，單位面積270方呎，1房間隔，成交價469.35萬，呎價約17383元。

佳明旗下粉嶺北映薈，昨日再售出1伙頂層特色戶，單位為19樓E室，1房間隔，面積287方呎，連219方呎私家天台，成交價439.11萬，呎價約15300元，據悉買家原為同區租客。

皓日呎價1.9萬

恒隆地產旗下九龍灣皓日昨以招標方式錄成交，為20樓A室，面積771方呎的3房單位，成交價1483.8萬，呎價約19245元。