Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜一．天海頂層特色戶1313萬沽 同類型2房單位已全數沽清

新盤速遞
更新時間：10:01 2025-12-12 HKT
發佈時間：10:01 2025-12-12 HKT

新盤餘貨持續錄成交，華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一．天海昨售1伙頂層連天台特色戶，第2B座29樓E室，2房間隔，面積469方呎，連346方呎天台，成交價1313.5萬，呎價約28006元，同類型位於第2B座的特色及分層2房單位已全數沽清。

市場消息透露，買家為本地客，見近期樓價持續攀升，加上單位為全盤最後1伙2房連天台特色戶，因此決定購入作自住用途。

此外，恒基旗下長沙灣曉栢峰，昨日以招標方式售出第2座2樓B1室，單位面積372方呎，2房間隔，成交價863.04萬，呎價約23200元；同系同區Belgravia Place II，昨日亦錄成交，最新售出第2座23樓6室，單位面積270方呎，1房間隔，成交價469.35萬，呎價約17383元。

佳明旗下粉嶺北映薈，昨日再售出1伙頂層特色戶，單位為19樓E室，1房間隔，面積287方呎，連219方呎私家天台，成交價439.11萬，呎價約15300元，據悉買家原為同區租客。

皓日呎價1.9萬

恒隆地產旗下九龍灣皓日昨以招標方式錄成交，為20樓A室，面積771方呎的3房單位，成交價1483.8萬，呎價約19245元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
14小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
4小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
18小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
21小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
18小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
21小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結
社會
4小時前
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
16小時前