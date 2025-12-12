Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

油塘柏景峰今截登記 周六次輪銷售150伙 入場價427萬

發展商推盤態度趨積極，由信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰，繼續為次輪銷售收票，並會於今日下午4時正式截收認購登記。

柏景峰將於明日展開次輪公開銷售，推出150伙，面積293至578方呎，涵蓋1房至3房間隔。如買家選用120天付款計劃，可享最高15%折扣優惠後，折實售價介乎約427.46萬至950.72萬，折實呎價介乎約14108至16448元。

根據銷售安排，買家會被分為兩組展開銷售程序，其中A組為大手客組別，每組買家須購入2伙到4伙，其後揀樓的B組則為普通買家組別，可選購1伙至4伙。

天御限量加推招標

另一方面，恒基與新世界合作發展的西半山超級豪宅項目天御2期，昨日上載新銷售安排，於下周一（15日）招標推出1座20樓B室，單位將連項目一個停車位出售。翻查資料，是次標售單位面積2773方呎，為4套房間隔。

恒基旗下啟德THE HENLEY II推出15間單位招標，均為2房戶型，招標期於下周一開始。其中推出6伙1座低層至中層C室，面積542方呎，為2房連開放式廚房及儲物室戶型。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

