朗天峰會所首曝光 連園林達7萬呎涉25項設施

更新時間：17:14 2025-12-11 HKT
發佈時間：17:14 2025-12-11 HKT

嘉里元朗新盤朗天峰繼早前開放多個現樓示範單位後，發展商今日正式開放項目會所CLUB HAVA，連園林面積接近7萬方呎，提供超過25項設施。

嘉里代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，朗天峰開售至今合共售出552伙，佔已推出單位數量之約93%，總成交金額達24億元，最高成交呎價達17,500元。

盧永俊稱，發展商今日正式開放項目會所CLUB HAVA，由著名團隊ARK Associates Limited負責設計，營造出富有經典氣息的現代感氛圍，同時呼應元朗南大自然的環境，配合大型落地玻璃，將室外綠意景致帶入室內。

嘉里代理銷售及市場策劃總監王維榮指，CLUB HAVA園林連同會所面積接近7萬方呎，提供超過25項設施，並設多個主題區。其中活力躍動區設施包括最長約25米園林式游泳池、24小時全天候健身樂園等。而歡聚派對區設池畔宴會廳、歡聚派對室、視聽娛樂室，以及燒烤樂園等。

王維榮續說，童趣天地提供童真樂園、戶外童樂園、樂韻天地及寵物樂園等。而寫意共享區設可作網紅房的多用途空間，亦提供休閒區及多項玩樂設施。項目園林面積逾50,000方呎，以四園及四時花卉為設計概念。

