Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽·天2期連售8伙 單日套現逾1.9億 呎價高見4.08萬

新盤速遞
更新時間：10:33 2025-12-10 HKT
發佈時間：10:33 2025-12-10 HKT

新地啟德地王級新盤天璽．天2期，昨天單日連環售出8伙，單日套現逾1.9億，呎價最高為4房大宅，每呎高見4.08萬。

天璽·天2期昨日售出8伙中，造價最高為2座Summit Tower 位於33樓D室，面積1365方呎，為4房連雙套房大宅，以4789萬連1個車位成交，呎價35084；另位於2座Elite Zone 27樓A1室，面積908方呎，同為4房戶，以3710萬連1個車位沽出，呎價40859元。

相關文章：啟德天璽．天「巨無霸」 四房大宅 設私人電梯大堂突顯尊貴｜新盤Story

另外6伙2房及3房單位，全位於1座Elite Zone，面積450至787方呎，成交價1239萬至2405.4萬，呎價25705至36804元。另新地同系元朗錦田PARK YOHO Napoli昨日亦以1046.48萬售出21 A座3樓A室3房戶，呎價1.27萬。

相關文章：減息帶動今年樓價料升5% 新地胡致遠：天璽．天2期採惜售策略

同區嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外發展的啟德海灣亦連售2伙2房戶，單日套現逾2100萬，包括位於2A座32樓M室，面積481方呎，以1058.8萬售出，呎價22012元。

另同位於啟德由會德豐地產牽頭夥拍恒基、 中國海外及新世界合作發展的DOUBLE COAST I，昨日亦添成交，為3座11樓A室，面積440方呎2房，以863萬售出，呎價19614元。

新世界與遠東合作發展，同位於啟德的栢蔚森II，昨日售出2座9樓K室，面積386方呎2房戶型，以696.3萬成交，呎價18039元；新世界同系北角皇都銷售已進入倒數階段，項目昨日連沽2伙1房單位，包括位於35樓B6室，面積361方呎，以815.9萬成交，呎價22601元。

海盈山成交價1467萬

嘉里牽頭夥拍信和、太古地產與港鐵合作發展的黃竹坑海盈山，昨日亦添成交，為2A座8樓E室，面積568方呎，為2房間隔，以1467.97萬獲承接，呎價25845元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
21小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
18小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
4小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
17小時前
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
13小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
20小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-09 10:27 HKT
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
16小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
18小時前