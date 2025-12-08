新盤銷情穩 2日沽約60伙 緹外4房大宅3天連沽2伙 套現4.17億

入市氣氛平穩改善，一手市場於過去周末錄近60宗成交。由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，於過去2日合共錄得6宗成交，合共套現逾5600萬。

啟德海灣連錄6宗成交

啟德海灣過去周末售出4伙1房及2伙3房，包括2A座8樓A室，面積771方呎，為3房1套房連儲物室間隔，成交價1665.8萬，呎價21606元。

新世界旗下北角皇都過去周末再沽4伙，套現3148.2萬，包括昨日售出30樓B6室，面積361方呎，1房設計，售價783.8萬，呎價21712元。

據了解，買家為本地客，購入單位長線投資，另29樓A7室，面積359方呎，同屬1房，售價760.7萬，呎價21189元。項目於過去一周連沽12伙，套現9379.2萬。

緹外4房大宅成交價2.25億

嘉里九龍半山超級豪宅緹外昨以招標形式售出6座3樓B室，面積4332方呎，4套房連2間工人房間隔，以2.25億連2個住宅停車位成交，呎價約51939元。項目3天連沽2伙，共套現4.17億。

五礦旗下油塘蔚藍東岸昨日亦售出2伙，套現1623.39萬，單位位於3座26樓及28樓的A室，面積508方呎，均為2房梗廚設計，分別以807.65萬及815.74萬售出，呎價15899及16058元。

保利置業旗下啟德澐璟昨日亦售出6座28樓B室，面積781方呎，3房套間隔，成交價2561.68萬，呎價32800元。