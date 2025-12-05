柏瓏連售4伙單日套現2600萬 呎價最高達1.55萬

信和牽頭，夥拍嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路站項目柏瓏，昨日連沽4伙，單日套現逾2600萬，呎價最高達1.55萬。

柏瓏昨連售4伙均位於第3期柏瓏III，其中位於2座17樓A3室，面積509方呎，2房連梗廚間隔，以791.53萬成交，呎價15551元；同座2樓B1室，面積453方呎，為2房採開放式廚房設計，以633萬獲承接，呎價13974元。另位於1座2樓B2室，面積500方呎，同屬2房，以725.42萬售出，呎價14508元；最後位於3座7樓B6室，面積357方呎，為1房間隔，以511.3萬沽，呎價14322元。

新世界旗下北角皇都近日交投趨增，昨日添成交，為頂層35樓B7室，面積362方呎，屬1房間隔，單位以787.4萬售出，呎價21751元。項目本月已連沽8伙，套現超過逾6200萬。

新世界同系與遠東合作發展的啟德柏蔚森II 2座9樓A室，面積448方呎，屬2房間隔，昨以808.1萬售出，呎價18038元。

KENNEDY 38呎價2.8萬

由新地、恒基及會德豐地產合作發展西營盤KENNEDY 38昨售出12樓H室，面積229方呎，屬1房間隔，昨日以644.22萬售出，呎價28132元。

恒基旗下旺角利奧坊．首隅，昨日售出5樓A室特色戶，面積247方呎，附設157方呎平台，以588萬售出，呎價23806元。