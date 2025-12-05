Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏瓏連售4伙單日套現2600萬 呎價最高達1.55萬

新盤速遞
更新時間：10:21 2025-12-05 HKT
發佈時間：10:21 2025-12-05 HKT

信和牽頭，夥拍嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路站項目柏瓏，昨日連沽4伙，單日套現逾2600萬，呎價最高達1.55萬。

柏瓏昨連售4伙均位於第3期柏瓏III，其中位於2座17樓A3室，面積509方呎，2房連梗廚間隔，以791.53萬成交，呎價15551元；同座2樓B1室，面積453方呎，為2房採開放式廚房設計，以633萬獲承接，呎價13974元。另位於1座2樓B2室，面積500方呎，同屬2房，以725.42萬售出，呎價14508元；最後位於3座7樓B6室，面積357方呎，為1房間隔，以511.3萬沽，呎價14322元。

新世界旗下北角皇都近日交投趨增，昨日添成交，為頂層35樓B7室，面積362方呎，屬1房間隔，單位以787.4萬售出，呎價21751元。項目本月已連沽8伙，套現超過逾6200萬。

新世界同系與遠東合作發展的啟德柏蔚森II 2座9樓A室，面積448方呎，屬2房間隔，昨以808.1萬售出，呎價18038元。

KENNEDY 38呎價2.8萬

由新地、恒基及會德豐地產合作發展西營盤KENNEDY 38昨售出12樓H室，面積229方呎，屬1房間隔，昨日以644.22萬售出，呎價28132元。

恒基旗下旺角利奧坊．首隅，昨日售出5樓A室特色戶，面積247方呎，附設157方呎平台，以588萬售出，呎價23806元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
18小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
5小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
9小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
4小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
12小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
16小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
17小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
14小時前
印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場
即時國際
7小時前
星島申訴王｜奪命大火市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
04:17
星島申訴王｜奪命大火 市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
申訴熱話
3小時前