天璽·天2期4房大宅每呎4萬售 單日售出5伙套現逾2.3億

新地旗下啟德天璽．天2期成交持續，項目日前連沽7伙後，昨日再售出5伙，單日套現逾2.3億，其中4房戶成交呎價高見4萬。

天璽·天2期昨日連環售出5伙，其中位於1座Sky Tower位於37樓B室，面積1808方呎，為4房連雙套房間隔，單位連同一個車位以7239.21萬獲承接，呎價高見40040元；另同座35樓B室，面積間隔相同，連1個車位以7095.7萬售出，呎價約39246元。

2日12成交套逾3.3億

此外位於2座Summit Tower，面積1365方呎，同屬4房連雙套房間隔，連同1個車位以4808萬售出，呎價35223元。

最後2伙位於1座Elite Zone B8室面積787方呎3房戶型，其中17樓單位以2305萬成交，呎價29288元；另8樓單位則以2183.9萬獲承接，呎價27750元，項目過去2天共售出12伙，套現超過3.3億。

YOHO Hub連沽5伙

同系元朗站上蓋項目The YOHO Hub昨日亦連沽5伙，合共涉額逾6000萬，造價最高為5座27樓A室，面積1094方呎，屬4房連雙套房間隔，以2138萬售出，呎價19543元；另同座23樓B室，面積531方呎，屬3房間隔，則以1045萬售出，呎價19680元。

另外3伙單位同樣位於第5座，面積由451至531方呎，成交價介乎921.4萬至988.7959萬，呎價18621至18766元。