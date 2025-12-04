海鑽·天賦海灣1840方呎大宅2500萬沽 呎價約13587元

豪宅市場近日成交不絕於耳，包括大埔白石角海鑽．天賦海灣2座高層B室，面積1840方呎，4房3套間隔，新近以2500萬易手，呎價約13587元。據了解，原業主早於2013年以3353.5萬一手購入，持貨12年轉手，單計帳面已蒸發約853.5萬或約25%。

何文田半山壹號1期半山徑31號一個高層戶，面積1252方呎的3房套單位，以2400萬登記易手，較銀行估價約2609萬，低出約209萬或約8%，呎價約19169元。據悉，原業主於2012年以2125萬購入，持貨13年至今易手，帳面獲利約275萬或約13%。

屯門緹岸一幢雙號洋房，面積2260方呎，4房4套間隔，有956方呎花園、469方呎天台及497方呎停車位等，則以2200萬成交，新買家登記英文名字為普通話拼音，料為內地客，該單位呎價約9735元；而原業主於2023年以3720萬一手購入，持貨短短2年轉手，帳面蒸發約1520萬，期內單位貶值約41%。

西半山羅便臣道80號2座中層C室，面積840方呎，新近以2165萬連車位成交，呎價約25774元；原業主早在2010年以1740萬一手購入，持貨15年後沽貨，帳面獲利約425萬或約24%。

寶翠園25年勁賺1335萬

西半山寶翠園2期6座中高層A室，面積905方呎的3房套單位，以2042萬成交，呎價約22561元；原業主於2000年以706.5萬一手購入，持貨25年售出，帳面勁賺1335.5萬或約1.9倍。