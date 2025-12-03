Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德海灣2房每呎1.82萬沽本月首宗 上月售145伙涉額逾10億

新盤速遞
更新時間：10:23 2025-12-03 HKT
發佈時間：10:23 2025-12-03 HKT

踏入11月，多個新盤開齋錄得成交，包括由嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，昨日售出位於2B座8樓G室，面積432方呎，屬2房間隔，單位以790萬售出，呎價18287元，為項目本月首宗成交。項目上月取得不俗銷情，共售出145伙，涉額逾10億。

101 KINGS ROAD呎價2.6萬

宏安旗下已屆現樓的101 KINGS ROAD昨錄得本月首宗成交，單位為11樓A室，為面積549方呎的3房梗廚單位，成交價1446.3萬，呎價約26344元。

皓日成交價1002萬

恒隆旗下九龍灣皓日昨日亦錄得本月首宗成交，售出12樓F室，單位面積593方呎，屬3房間隔，成交價為1002.6775萬，呎價約16909元。

此外，何文田豪宅項目傲玟上月錄12宗成交，涉資約3.26億，售出單位面積介乎848至2251方呎，屬2房戶至特色戶型，成交價約1567.1萬至約5852.6萬，呎價約17300元至約30770元，平均成交呎價近21800元，當中不乏大手買家續購個案。

禹洲旗下西半山堅道項目Upper Central昨日亦售出10樓C室，面積239方呎，屬開放式間隔，以565.9萬成交，呎價23678元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

