飛揚一期限量加推 新增6伙3房戶招標

新盤速遞
更新時間：11:44 2025-12-02 HKT
發佈時間：11:44 2025-12-02 HKT

長實與新地合作發展的屯門飛揚一期，昨日集團為Flexi-Buy自定成交期計劃新增6伙3房單位於本周五（5日）以招標方式發售。

飛揚一期早前首度推出的Flexi-Buy付款計劃後接連錄得成交，不少客人反映計劃既可自訂成交期，更可連同車位一同購入，有見該計劃可供招標單位現僅餘3伙，發展商昨日特別增加6伙3房戶應市，買家可繼續自由選擇不少於30天及最長180天內成交，同時可選擇連最多3個住客車位（包括電單車車位）入標。

是次招標的6伙3房戶第1座及第2座，包括第1座7樓、8樓、9樓、10樓及12樓A室，面積均為712方呎；以及第2座7樓E室，面積722方呎，全屬3房連套連儲物室間隔，單位擁優質泳池及開揚內園景觀。整個項目至今已累售逾9成，套現近38億。

名日．九肚山增180天付款方法

同系沙田名日．九肚山昨日亦更新銷售安排，增推180天付款方法，提供3%折扣，連同其他優惠合共可減樓價13.5%；較原來只提供360天付款方法，最高提供11%折扣，增加2.5個百分點。

