新盤單日沽逾33伙 維港滙1房呎價逾2.6萬 KOKO HILLS再錄新成交

新盤速遞
更新時間：09:13 2025-11-30 HKT
發佈時間：09:13 2025-11-30 HKT

新盤市場氣氛持續暢旺，貨尾盤昨單日錄逾33宗成交。由信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙I昨連沽2伙，分別為3B座20樓B室，面積308方呎，1房間隔，成交價816.73萬，呎價26,517元。另一伙為3B座23樓B室，面積及間隔同樣單位，則以831.55萬成交，呎價26,998元。

會德豐地產藍田KOKO HILLS系列新錄成交，為KOKO HILLS 5座21樓A室，面積770方呎，屬3房套連工作室套間隔，成交價1,500萬，呎價約19,481元。整個KOKO HILLS系列至今合共售出988伙，套現逾98.8億。

啟德海灣1房近565萬沽

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣最新沽出2C座25樓M室，面積307方呎，1房間隔，成交價564.9萬，呎價約18,401元。

新世界旗下項目亦錄成交，其中與遠東發展合作的啟德栢蔚森II昨日亦錄有成交，以招標形式售出2座16樓Q室，面積437方呎，2房連書房間隔，成交價905.8萬，呎價約20,728元。另外，旗下北角栢蔚山亦售出2座27樓F室，4房1套間隔，面積1,033方呎，以2,765.4萬成交，呎價約26,771元。

九龍灣皓日連沽6伙

恒隆地產旗下的九龍灣皓日昨連沽6伙，單日套現逾6,054.6萬。其中成交價最高的單位為21樓A室，面積770方呎，3房1套連工作室套間隔，成交價1,372.732萬，呎價約17,828元。而呎價最高單位則為17樓C室，面積511方呎，2房間隔，以逾950.42萬成交，呎價18,599元。

嘉里元朗朗天峰昨日成功沽售1A座26樓D室，面積285方呎，1房間隔，以437.69萬成交，呎價約15,358元。

相關文章：黃金海灣．珀岸錄連環成交

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

