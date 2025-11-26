油塘柏景峰周五次輪銷售150伙 最平折實427萬 明日截登記

信和、資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰將於周五發售150伙，有98伙為600萬元以下，折實售價由427.46萬元起，該盤將於明日截票。

信和執行董事田兆源表示，項目首輪銷售沽出149伙，合共套現8.35億元，其中有9組大手客購貨，涉及24伙。有見樓價料已見底，加上項目租金回報率預計不俗，相信次輪銷售仍可吸引不少投資客。

信和執行董事田兆源。

田兆源補充，集團本月成績不俗，至今暫沽245伙，套現約16.3億元，除柏景峰外，元朗錦上路站柏瓏系列單月暫沽51伙，套現4.2億元；將軍澳日出康城凱柏峰系列單月暫沽29伙，套現2.2億元，何文田加多利山豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS暫沽3伙，西九龍維港滙暫沽13伙。

田兆源續指，柏景峰料為集團今年壓軸項目，明年集團將部署推售至少兩個新盤，分別為將軍澳日出康城13期，料涉2,550伙，以及土瓜灣榮光街/崇安街項目。

次輪銷售150伙，包括29伙1房、119伙2房戶、2伙3房連套房加儲物室間隔，面積介乎293至578方呎，折實售價介乎427.46萬至 950.72萬元，折實呎價14,108至16,448元。

