天璽·天2期招標沽5伙最高呎價3.75萬

新地啟德天璽．天2期昨日錄得5宗標售成交，售出單位均為4房大宅，單日套現逾2.1億；其中包括1座Sky Tower的40樓C室，屬4房2套連私人電梯大堂間隔，面積1511方呎，連1個車位以5670.8萬售出，呎價為37530元。

啟德天璽．天單日連售5伙4房，套現逾2.1億。左為新地雷霆，右為胡致遠。

另外售出2座Summit Tower 39樓D室，屬4房2套連私人電梯大堂間隔，面積1365方呎，就連1個車位以4908萬售，呎價35956元；同座33樓C室，為4房1套及工作間連私人電梯大堂間隔，面積1227方呎，連1個車位成交金額為4448.02萬，呎價36251元；而2座Elite Zone 11樓A1室，屬4房1套間隔，面積908方呎，以3366萬連1個車位成交，呎價37070元；同座5樓A1室，4房1套間隔，面積874方呎，就以2659.3萬成交，呎價30427元。

SIERRA SEA 1期快交樓

此外，新地旗下西沙SIERRA SEA第1期快將交樓，新地代理執行董事陳漢麟表示，過往周末邀請先前購入項目單位的約1500組買家優先參觀現樓會所，共錄約3000參觀人次，買家反應都見滿意及理想，至於新期數銷售部署就容後再作公布。

陳漢麟稱，於SIERRA SEA 1期項目基座設面積4.6萬方呎的交通交匯處，另提供候車室，均將於12月1日正式投入服務，部分往返西沙的巴士路線都會增設西沙交通交匯處站，並將有新巴士線於12月陸續開始投入服務。

陳漢麟另預告，旗下元朗站The YOHO Hub於12月會展開新一輪銷售，項目1期5座至今仍未提供1房至4房多元化間隔單位，其中料於下月率先以招標形式推售2房至4房單位。