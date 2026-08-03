大埔下坑複式銀主盤850萬拍賣 低銀行估價兩成 呎價6584元

大埔依山傍水，自然景觀豐富，給予住戶在繁忙都市生活中享受一點休閒與恬靜，同時配套齊全，生活方便。區內下坑一個銀主盤，開拍價850萬，較銀行估價低約20%，平均每呎6584元。

面積1291方呎

環亞拍賣行發言人表示，大埔下坑310號地下連1樓複式戶，面積1291方呎，附連603方呎花園及103方呎露台，原業主因斷供遭收樓，物業淪為銀主盤，開拍價850萬，較銀行最新估價1060萬低210萬或約20%，呎價6584元，將於本周二（4日）拍賣，同場共有約57項物業可供競投。

花園可停泊3架車

該物業花園寬敞，設有圍牆分隔，並有足夠空間停泊3架車，方便出行及招呼賓客。該村屋亦鄰近大埔工業邨，可方便上班工作，同時設有多條小巴及巴士路線，來往將軍澳、烏溪沙、大埔墟站等地，方便出行。

小學校網84，是香港熱門校網之一，區內至少8間小學出現超收情況，其中網內熱門小學為香港教育學院賽馬會小學、保良局田家炳千禧小學、港九街坊婦女會孫方中書院等。

中學校網為大埔區，該區不少中學着重培養學生的閱讀興趣，另外亦利用多元化教學培養學生學習興趣，迦密栢雨中學、恩主教書院、聖公會莫壽增會督中學等，均為區內知名學校。

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