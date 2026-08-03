Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍灣德福花園銀主盤480萬拍賣 低銀行估價28%

筍盤推介
更新時間：10:21 2026-08-03 HKT
發佈時間：10:21 2026-08-03 HKT

九龍灣集合商業與休閒於一身，區內甲廈林立，同時有大型購物商場及新興文青餐店，集合多種元素於一身。區內德福花園一個法院令物業，早前開價468萬推拍，最新提價至480萬再推拍，較估價低28%，平均呎價8711元。

較銀行估價低28%

黃開基拍賣行發言人表示，九龍灣德福花園K座21樓2112室，面積約551方呎，2房間隔，現為法院令物業，開拍價480萬元，較銀行估價的670萬低190萬元或28%，呎價8711元，將於本周三（5日）拍賣，同場共有約27項物業可供競投。該單位原業主因財政困難斷供，被法院頒令收樓，早於今年初曾開價468萬元推拍，不過年初至今樓價持續上行，銀行估價亦見調高，故決定提價12萬元再推拍。

九龍灣德福花園K座21樓2112室，開拍價480萬，較銀行估價低28%。
九龍灣德福花園K座21樓2112室，開拍價480萬，較銀行估價低28%。
單位面積約551方呎，2房間隔。
單位面積約551方呎，2房間隔。
九龍灣偉業街33號德福花園共設有21座，提供4991伙，面積由304至1095方呎。
九龍灣偉業街33號德福花園共設有21座，提供4991伙，面積由304至1095方呎。

小學46校網

九龍灣偉業街33號德福花園於1980年5月開始入伙，共設有21座，提供4991伙，面積由304至1095方呎。屋苑交通便利，樓下即為港鐵九龍灣站，以德福廣場接通，不但方便出行，同時解決衣食住行各項需求。

小學校網為46，區內不乏歷史悠久的傳統名校，不過在教學策略保持創新及多元。另外在課外活動上亦有多元全面的發展，涵蓋藝術、音樂、體育等元素，從多方面激發及發展學生潛能。

聖若瑟英文小學、九龍灣聖若翰天主教小學、坪石天主教小學等均為區內備受追捧的學府。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
2026-08-02 07:00 HKT
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
15小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
影視圈
11小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
社會
11小時前
清遠一對女子37年前出世，卻因在醫院抱錯而改寫了人生。中國新聞周刊
富貧人生互調︱清遠兩女出世抱錯 37年後怒告醫院索賠¥260萬
即時中國
3小時前
楊明莊思明結婚丨吉隆坡豪華酒店舉行盛大婚禮 場內畫面流出 夢幻星海主題極盡奢華
楊明莊思明結婚丨吉隆坡豪華酒店舉行盛大婚禮 場內畫面流出 夢幻星海主題極盡奢華
影視圈
13小時前
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
00:31
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
突發
1小時前
隱形有錢人混入職場 老闆世侄女做接待員 連串富貴舉動嚇窒同事 網民大爆「貼錢打工」奇人奇事｜Juicy叮
隱形有錢人混入職場 老闆世侄女做接待員 連串富貴舉動嚇窒同事 網民大爆「貼錢打工」奇人奇事｜Juicy叮
時事熱話
23小時前