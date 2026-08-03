九龍灣德福花園銀主盤480萬拍賣 低銀行估價28%

九龍灣集合商業與休閒於一身，區內甲廈林立，同時有大型購物商場及新興文青餐店，集合多種元素於一身。區內德福花園一個法院令物業，早前開價468萬推拍，最新提價至480萬再推拍，較估價低28%，平均呎價8711元。

較銀行估價低28%

黃開基拍賣行發言人表示，九龍灣德福花園K座21樓2112室，面積約551方呎，2房間隔，現為法院令物業，開拍價480萬元，較銀行估價的670萬低190萬元或28%，呎價8711元，將於本周三（5日）拍賣，同場共有約27項物業可供競投。該單位原業主因財政困難斷供，被法院頒令收樓，早於今年初曾開價468萬元推拍，不過年初至今樓價持續上行，銀行估價亦見調高，故決定提價12萬元再推拍。

九龍灣德福花園K座21樓2112室，開拍價480萬，較銀行估價低28%。

單位面積約551方呎，2房間隔。

九龍灣偉業街33號德福花園共設有21座，提供4991伙，面積由304至1095方呎。

小學46校網

九龍灣偉業街33號德福花園於1980年5月開始入伙，共設有21座，提供4991伙，面積由304至1095方呎。屋苑交通便利，樓下即為港鐵九龍灣站，以德福廣場接通，不但方便出行，同時解決衣食住行各項需求。

小學校網為46，區內不乏歷史悠久的傳統名校，不過在教學策略保持創新及多元。另外在課外活動上亦有多元全面的發展，涵蓋藝術、音樂、體育等元素，從多方面激發及發展學生潛能。

聖若瑟英文小學、九龍灣聖若翰天主教小學、坪石天主教小學等均為區內備受追捧的學府。