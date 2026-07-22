九龍塘全幢銀主盤標售 曾由路勁單偉豹持有 4.3億購入重建

原由路勁前主席單偉豹持有的九龍塘豪宅，早前淪為銀主盤，正式由銀主推出發售，由萊坊獨家代理，九龍塘喇沙利道25號全幢住宅，前稱「喇沙匯」，物業原由路勁前主席單偉豹於2012年以4.3億購入重建，2015年起推售但未錄成交。原本預計今年6月招標，惟同月突終止銷售，並由滙豐銀行作為承按人接管，正式淪為銀主盤。

九龍塘喇沙利道25號全幢銀主盤：

面積4801至5295方呎

項目樓高4層，提供4個實用面積介乎4801至5295方呎的複式單位，另設6個車位，截標日期為8月18日（星期二）。該物業坐擁41區名校網，鄰近喇沙書院及瑪利諾修院學校等名校。萊坊高級董事及商業物業銷售部主管何羽表示，市場上大面積低密度豪宅其罕有，物業兼具實用戶型與便利交通，預計吸引用家、家族辦公室及長線投資者關注。

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