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深井浪翠園銀主盤開價338萬推拍 低銀行估值23%

筍盤推介
更新時間：10:12 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:12 2026-06-15 HKT

深井位置雖然有點偏遠，沒有港鐵抵達，惟勝在環境寧靜，住宅坐享靚景觀，區內大型屋苑浪翠園一個銀主盤，開拍價338萬，較銀行估價的低約23%，平均呎價7511元。

忠誠拍賣行發言人表示，深井浪翠園4期12座29樓F室，面積450方呎，單位屬銀主盤，物業曾於2012年11月以280萬成交，現單位已淪為銀主盤，現開價338萬推拍，較銀行估價的437萬低99萬或約23%，呎價7511元，將於6月24日（下周三）拍賣，同場共有約36項物業可供競投。

位於青山公路44號的浪翠園於1992年11月開始入伙，設有5期15座，提供2389伙，面積介乎412至1284方呎，屋苑交通亦見方便，其中附近設有專線小巴站往返荃灣市中心及港鐵荃灣站。

屬62小學校網

小學校網為62，共有約18間小學，區內小學大多校風佳、着重全人發展和創新的教學方式，同時區內官立小學與全港排名頂尖的荃灣官立中學具備聯繫關係，因此備受家長客追捧，其中香港浸信會聯會小學、荃灣官立小學與海壩街官立小學被稱為「荃灣小學三寶」，可謂區內「搶手貨」。

中學校網為荃灣區，共有13間中學，不少學校學術氣氛濃厚，並且重視多元化發展，從多角度培養學生，當中知名學府包括荃灣官立中學、荃灣公立何傳耀紀念中學及可風中學（嗇色園主辦）。

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