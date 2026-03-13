大埔海日灣II 暖調廳堂洋溢溫馨 附連968呎花園

大埔白石角新發展區有山有水，環境清幽，且配套設施齊全。今日推薦海日灣Ⅱ9座地下連花園特色單位，實用面積981方呎，廳房內附有雅緻裝修，3房1套間隔，最大賣點是附連968呎花園，戶外空間寬敞，滿足好動小孩。

帶大家參觀海日灣II一個地下連花園特色戶，甫入廳堂，空間開闊，涇渭分明，整體採用暖色系木質搭配灰色牆面，營造溫馨居家氛圍。廳堂最吸睛的是從天花板延伸至牆身的深色木條子裝飾，為空間營造出層次感，並輕鬆區分出客飯廳活動空間。

981方呎3房1套

飯廳區域擺放白色飯桌並配搭4張配餐椅，讓家人聚首用餐，靠牆設訂造木條收納櫃，可儲放餐具等家居物品。客廳背景牆髹上灰色，前放擺放兩組沙發座，主牆設訂造電視組合櫃，打造舒適休閑空間。

廳堂設落地玻璃採納日光，外接逾968呎花園，花園裝有戶外木板，擺放戶外家具及燒烤設備等。

放盤為3房1套間隔，主人房內中央位置擺布大牀，三邊仍有寬闊空間，一側設闊玻璃望出花園。戶主將其中的房間作子女房，可愛的兒童組合牀充滿童趣，更不乏收納空間。單位內的浴室保養良好，有提供淋浴及浸浴設備，並有通風窗。

海日灣II位於大埔白石角創新路，樓齡約6年，12座住宅大廈組成，共提供1408個單位。會所設施逾30項，包括戶外泳池、室內恆溫泳池、STEM概念兒童及幼兒遊玩區，以及多用途運動場等，動靜皆宜。

必睇靚位

附連968呎花園

內櫳裝修精美

3房1套，間隔四正

鄰近科學園